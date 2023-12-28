«Северсталь» на домашнем льду обыграла «Куньлунь», нанеся им четвёртое поражение кряду

В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Северсталь» принимала «Куньлунь Ред Стар». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1, для гостей это поражение стало четвёртым подряд.
Счёт в матче был открыт в конце первого периода нападающим «Куньлуня» Люком Локхартом. Лишь в начале третьей двадцатиминутки хозяева усилиями Владимира Грудинина сравняли счёт, а уже через несколько минут Александр Скоренов вывел «Северсталь» вперёд. Окончательный счёт матча установил нападающий «Северстали» Михаил Ильин, отправивший шайбу в пустые ворота на предпоследней минуте.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
«Северсталь» под руководством Андрея Козырева, набрав 47 очков в 44 матчах, занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Куньлунь» (35) – на девятом.
- 28 декабря 2023
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