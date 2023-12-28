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«Северсталь» на домашнем льду обыграла «Куньлунь», нанеся им четвёртое поражение кряду

«Северсталь» на домашнем льду обыграла «Куньлунь», нанеся им четвёртое поражение кряду
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В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Северсталь» принимала «Куньлунь Ред Стар». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1, для гостей это поражение стало четвёртым подряд.

Счёт в матче был открыт в конце первого периода нападающим «Куньлуня» Люком Локхартом. Лишь в начале третьей двадцатиминутки хозяева усилиями Владимира Грудинина сравняли счёт, а уже через несколько минут Александр Скоренов вывел «Северсталь» вперёд. Окончательный счёт матча установил нападающий «Северстали» Михаил Ильин, отправивший шайбу в пустые ворота на предпоследней минуте.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

«Северсталь» под руководством Андрея Козырева, набрав 47 очков в 44 матчах, занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Куньлунь» (35) – на девятом.

Статистика сезона-2023/2024.
Фонбет Чемпионат КХЛ
28 декабря 2023, четверг. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
3 : 1
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 Локхарт (Смит, Ип) – 15:02 (5x5)     1:1 Грудинин (Аймурзин) – 40:39 (5x5)     2:1 Скоренов (Ильин, Тихонов) – 44:05 (5x5)     3:1 Ильин – 58:44 (en)    
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