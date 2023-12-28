«Спартак» без Ковальчука уверенно обыграл минское «Динамо» на выезде

В Минске (Беларусь) на стадионе «Минск-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местное «Динамо» принимало московский «Спартак». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1, благодаря которой им удалось продлить удачную серию до четырёх игр.
В составе красно-белых отличились Максим Цыплаков, Михаил Мальцев, Павел Порядин и Шейн Принс. Автором единственной заброшенной шайбы у хозяев стал нападающий Александр Волков.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Благодаря этой победе «Спартак» укрепился на первом месте в турнирной таблице Западной конференции с 65 очками в 46 матчах. Подопечным Алексея Жамнова удалось оторваться от московского «Динамо» (62) на три очка после поражения бело-голубых на выезде от «Лады» (0:4) в параллельном матче. Минское «Динамо» (40) занимает восьмое место.
- 28 декабря 2023
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