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«Спартак» без Ковальчука уверенно обыграл минское «Динамо» на выезде

«Спартак» без Ковальчука уверенно обыграл минское «Динамо» на выезде
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В Минске (Беларусь) на стадионе «Минск-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местное «Динамо» принимало московский «Спартак». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1, благодаря которой им удалось продлить удачную серию до четырёх игр.

В составе красно-белых отличились Максим Цыплаков, Михаил Мальцев, Павел Порядин и Шейн Принс. Автором единственной заброшенной шайбы у хозяев стал нападающий Александр Волков.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Благодаря этой победе «Спартак» укрепился на первом месте в турнирной таблице Западной конференции с 65 очками в 46 матчах. Подопечным Алексея Жамнова удалось оторваться от московского «Динамо» (62) на три очка после поражения бело-голубых на выезде от «Лады» (0:4) в параллельном матче. Минское «Динамо» (40) занимает восьмое место.

Статистика КХЛ сезона-2023/2024.
Фонбет Чемпионат КХЛ
28 декабря 2023, четверг. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
1 : 4
Спартак
Москва
0:1 Цыплаков (Локтионов) – 20:57 (5x5)     1:1 Волков (Энас, Кёрран) – 22:30 (5x4)     1:2 Мальцев (Порядин, Голдобин) – 25:57 (5x5)     1:3 Порядин (Голдобин, Мальцев) – 39:33 (5x5)     1:4 Принс (Цыплаков, Зайцев) – 49:19 (5x5)    
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