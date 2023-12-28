Козлов оценил дебют 20-летнего Вязового в воротах «Салавата» в матче с «Сочи»

Виктор Козлов, главный тренер «Салавата Юлаева», высказался о дебюте 20-летнего российского вратаря Семёна Вязового в воротах уфимцев в выездном матче регулярного чемпионата с «Сочи» (6:4), а также подвёл итоги прошедшей игры.

«Хороший, зрелищный матч с 10 голами. Надеюсь, что болельщикам он понравился, голы были хорошие, красивые как с нашей стороны, так и со стороны «Сочи». Всех с победой! Спасибо огромное нашим болельщикам, которых сегодня было слышно, как всегда, они нас здорово поддерживают, когда мы на выезде. Мы готовимся дальше.

Семён выглядел неплохо, было пару моментов, когда он сделал хорошие сейвы. Подбадривать его не нужно – он уже парень взрослый, знает, как готовиться, играл в ВХЛ. Молодец, не стушевался», — приводит слова Козлова пресс-служба «Сочи» на официальном сайте клуба.

Отметим, что в прошедшем матче Семён Вязовой отразил 21 бросок из 25 по воротам «Салавата».