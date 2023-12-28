Кокорев ответил на вопрос, как «Сочи» прервать 9-матчевую серию поражений

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Кокорев высказался о девятом поражении кряду своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с уфимским «Салаватом Юлаевым» (4:6), а также дал ответ на вопрос, как прервать столь неудачную серию.

«Сегодня настраивались на игру все вместе, по настрою получилось, получилось хорошо сыграть в атаке. Но, к сожалению, команда соперника мастеровитая и нас наказали за ошибки. Будем разбираться дальше и готовиться к следующей игре.

Атмосфера в коллективе? Да, тяжёлая ситуация у нас, но самое главное, мы сегодня общались – мы неравнодушны, все вместе проигрываем, все вместе выигрываем. Надо пережить это всем вместе, одной семьёй, выходить в последующих играх и бороться за победу. Другого выхода нет.

Какой есть выход из этой чёрной полосы? Выход один – есть следующий матч для того, чтобы победить», — приводит слова Кокорева пресс-служба «Сочи» на официальном сайте клуба.

Напомним, в следующем матче «Сочи» примет на своём льду минское «Динамо», которое идёт на серии из четырёх поражений. Встреча состоится в субботу, 30 декабря. Начало – в 17:00 мск.