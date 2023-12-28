«Это пойдёт ему на пользу». Киф объяснил решение выпустить Самсонова на матч в Коламбусе

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Шелдон Киф прокомментировал своё решение выпустить россиянина Илью Самсонова в качестве основного вратаря команды на ближайший выездной матч с «Коламбус Блю Джекетс», который пройдёт в ночь с 29 на 30 декабря.

Напомним, Самсонов не играл в двух последних матчах после того, как 22 декабря в игре с «Баффало Сэйбрз» (3:9) пропустил пять шайб к середине второго периода и был заменён. В различных СМИ начала подниматься тема возможного обмена россиянина в другой клуб, либо отправки голкипера в АХЛ. Последние дни Самсонов провёл в компании друзей в Вашингтоне, отмечая рождественские праздники.

«Я думаю, что с точки зрения того, как это работает, это (визит к друзьям. — Прим. «Чемпионата») дало ему шанс немного отвлечься, а после этого вернуться и иметь возможность снова набрать темп, сконцентрироваться и всё такое.

Я всегда чувствовал, что каждый раз, когда вратари берут перерыв, например трёхдневный, это обычно тяжело для них. С позиции своего опыта я знаю, что они очень привыкают к своей рутине, к тому, что шайба постоянно перед их глазами и тому подобное. И когда ты ломаешь всё это, очень сложно потом вернуться к своей форме.

Так что дополнительное время (на льду. — Прим. «Чемпионата») для Сэмми, думаю, пойдёт ему на пользу», — приводит слова Кифа The Hockey News.