Швеция разгромила Германию на МЧМ-2024 благодаря хет-трику Стенберга

В Гётеборге (Швеция) на стадионе «Скандинавиум» состоялся матч группового этапа молодёжного чемпионата мира по хоккею – 2024, в котором Германия встречалась со Швецией. Игра завершилась победой номинальных гостей со счётом 5:0, которая стала для них второй кряду.

Хет-трик в составе сборной Швеции оформил нападающий Отто Стенберг, авторами ещё двух заброшенных шайб стали Маттиас Хевелид и Ной Эстлунд.

Напомним, на старте турнира шведы разгромили также всухую Норвегию – 6:0, а Германия в упорном противостоянии оказалась сильнее Финляндии (4:3). В следующем матче Швеция сыграет с Канадой (в пятницу, 29 декабря, начало – в 21:30 мск), а Германия сыграет с Латвией (в субботу, 30 декабря, начало – в 21:30 мск).