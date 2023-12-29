Швеция разгромила Германию на МЧМ-2024 благодаря хет-трику Стенберга
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В Гётеборге (Швеция) на стадионе «Скандинавиум» состоялся матч группового этапа молодёжного чемпионата мира по хоккею – 2024, в котором Германия встречалась со Швецией. Игра завершилась победой номинальных гостей со счётом 5:0, которая стала для них второй кряду.
Хет-трик в составе сборной Швеции оформил нападающий Отто Стенберг, авторами ещё двух заброшенных шайб стали Маттиас Хевелид и Ной Эстлунд.
Напомним, на старте турнира шведы разгромили также всухую Норвегию – 6:0, а Германия в упорном противостоянии оказалась сильнее Финляндии (4:3). В следующем матче Швеция сыграет с Канадой (в пятницу, 29 декабря, начало – в 21:30 мск), а Германия сыграет с Латвией (в субботу, 30 декабря, начало – в 21:30 мск).
U20 ЧМ-2024 . Группа A
28 декабря 2023, четверг. 21:30 МСК
Германия U20
Окончен
0 : 5
Швеция U20
0:1 Стенберг (Эдстрём) – 15:48 (5x5) 0:2 Хевелид (Бюстедт, Линдштейн) – 38:36 (5x5) 0:3 Стенберг (Унгер Cёрум, Хевелид) – 46:16 (5x4) 0:4 Стенберг (Эдстрём, Унгер Cёрум) – 49:02 (5x5) 0:5 Эстлунд (Леккеримяки) – 54:33 (5x5)
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