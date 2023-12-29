Хет-трик Свечникова помог «Каролине» одержать победу в матче с «Монреалем»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала на своей площадке «Монреаль Канадиенс». Встреча состоялась на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли (США) и завершилась победой хозяев со счётом 5:3.
В составе победителей отличились российский нападающий Андрей Свечников (хет-трик) и форвард Йеспер Фаст (дубль). У «Монреаля» голами отметились Митчелл Стивенс, Майк Мэтисон и Джош Андерсон.
«Каролина» располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы Восточной конференции, набрав 42 очка в 36 матчах. «Монреаль» занимает 13-е место на Востоке. В активе команды 35 очков в 34 матчах.
В следующем матче «Каролина» встретится с «Торонто», а «Монреаль» сыграет с «Флоридой».
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
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