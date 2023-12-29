Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Адмирал — Нефтехимик. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
12:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Хет-трик Свечникова помог «Каролине» одержать победу в матче с «Монреалем»

Хет-трик Свечникова помог «Каролине» одержать победу в матче с «Монреалем»
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала на своей площадке «Монреаль Канадиенс». Встреча состоялась на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли (США) и завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

В составе победителей отличились российский нападающий Андрей Свечников (хет-трик) и форвард Йеспер Фаст (дубль). У «Монреаля» голами отметились Митчелл Стивенс, Майк Мэтисон и Джош Андерсон.

«Каролина» располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы Восточной конференции, набрав 42 очка в 36 матчах. «Монреаль» занимает 13-е место на Востоке. В активе команды 35 очков в 34 матчах.

В следующем матче «Каролина» встретится с «Торонто», а «Монреаль» сыграет с «Флоридой».

Статистика НХЛ сезона-2023/2024
НХЛ - регулярный чемпионат
29 декабря 2023, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
5 : 3
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Свечников (Бёрнс, Ахо) – 01:35     2:0 Фаст (Ахо, Бёрнс) – 12:40     2:1 Стивенс (Пеццетта, Страбл) – 13:51     2:2 Мэтисон (Монахан, Примо) – 19:56 (pp)     3:2 Фаст (Ноэсен, Друри) – 21:29     3:3 Андерсон – 40:25     4:3 Свечников (Песке, Ахо) – 53:51     5:3 Свечников (Ахо, Бёрнс) – 59:41 (pp)    

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android