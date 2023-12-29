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Тренер «Спартака» Жамнов объяснил отсутствие Ильи Ковальчука в матче с минским «Динамо»

Тренер «Спартака» Жамнов объяснил отсутствие Ильи Ковальчука в матче с минским «Динамо»
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов объяснил, почему 40-летний форвард красно-белых Илья Ковальчук пропустил матч регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо» (4:1).

«У Ковальчука микротравма, ничего серьёзного, но мы не стали его брать сюда. Он вернулся в Москву, проводит процедуры, физиотерапию. В ближайшее время его увидите. Решили, что так будет лучше, чтобы не форсировать», — приводит слова Жамнова ТАСС.

Напомним, Илья Ковальчук приостановил карьеру в 2021 году, покинув «Авангард», в который перебрался после долгих лет выступлений за СКА и клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Ковальчук является воспитанником «Спартака».

Всего в КХЛ Илья Ковальчук провёл 409 матчей, в которых набрал 398 очков — забросил 172 шайбы и отдал 226 результативных передач с показателем полезности «+67».

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