Никитин — о 5:3 после 5:0: играли две команды: сначала «Локомотив», потом «Торпедо»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин высказался о победе в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо» (5:3). После второго периода «Локомотив» вёл с разницей в пять шайб, но пропустил три гола в последней двадцатиминутке.

«Хоккей подразумевает иногда такие всплески и эмоции. Уверен, всем понравилось. К третьему периоду можно относиться по-разному. Если смотреть на счет, то расстраивает, а если как к опыту для наших молодых игроков, то это хороший опыт, говорящий о том, что нужно быть всегда начеку. Но катастрофы не видим. Можно сказать, что играли две команды: сначала «Локомотив», потом «Торпедо».

Иногда хоккей сложно объяснить. Прошло более сорока игр, я видел много драк, и ни разу не видел, чтобы находили зачинщика. Как этого можно ожидать? Шайбы, залетающие после рикошета, как от этого можно уберечься? Или как можно было представить, что лучшая команда по игре в меньшинстве «съест» три шайбы.

Мы все голы хорошие забили, не случайные – хоккеисты хладнокровие проявили и мастерство. Чтобы обыгрывать хорошую команду, нужно не просто в обороне играть, но и исполнять. Ущербная психология – считать себя лидером по потерянным очкам. Не обращаем на такие вещи внимания. Таблица плотная. Сегодня вполне могли поменяться местами с «Торпедо», – приводятся слова Никитина на официальном сайте КХЛ.