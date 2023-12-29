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35-летний Пасиоретти близок к дебюту за «Вашингтон». Он тренируется в звене с Кузнецовым

35-летний Пасиоретти близок к дебюту за «Вашингтон». Он тренируется в звене с Кузнецовым
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Американский нападающий Макс Пасиоретти уже завтра может провести первый матч за «Вашингтон Кэпиталз», сообщается на официальном сайте НХЛ.

«Кэпиталз» проведут гостевой матч с «Нью-Йорк Айлендерс», по московскому времени он начнётся 30 декабря в 03:30.

В межсезонье «Вашингтон» подписал контракт с 35-летним форвардом на один сезон с зарплатой $ 2 млн плюс $ 2 млн бонусами за количество сыгранных матчей, но к концу декабря Макс на данный момент ещё так и не сыграл за столичную команду.

Американец пропустил почти весь прошлый сезон из-за травмы ахилла. Он провёл только пять встреч за «Каролину Харрикейнз» в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 3 (3+0) очка.

Пасиоретти приступил к тренировкам с полным контактом с 19 декабря. В четверг он катался в звене с Евгением Кузнецовым и Мэттью Филлипсом.

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