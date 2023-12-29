МЧМ по хоккею 2024 года: расписание матчей 29 декабря

Сегодня, в пятницу, 29 декабря, на молодёжном чемпионате мира по хоккею – 2024 в Гётеборге (Швеция) в рамках четвёртого игрового дня соревнований состоится четыре встречи.
Начнут программу игрового дня представители группы B – сборные Норвегии и Словакии. Стартовое вбрасывание в этой игре запланировано на 14:00 мск.
Далее на лёд выйдут сборные Латвии и Финляндии (начало – 16:30 мск), которые после двух матчей не имеют в своём активе набранных очков в турнирной таблице группы А.
В предпоследнем матче дня Чехия сыграет со сборной США (начало – 19:00 мск), а закроет программу встреча фаворитов турнира – сборных Канады и Швеции (начало – 21:30 мск).
Напомним, групповой этап МЧМ-2024 завершится 31 декабря, а уже со 2 января 2024 года команды начнут выступления в стадии плей-офф. Финал турнира запланирован на 5 января.
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