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МЧМ по хоккею 2024 года: расписание матчей 29 декабря

МЧМ по хоккею 2024 года: расписание матчей 29 декабря
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Сегодня, в пятницу, 29 декабря, на молодёжном чемпионате мира по хоккею – 2024 в Гётеборге (Швеция) в рамках четвёртого игрового дня соревнований состоится четыре встречи.

Начнут программу игрового дня представители группы B – сборные Норвегии и Словакии. Стартовое вбрасывание в этой игре запланировано на 14:00 мск.

U20 ЧМ-2024 . Группа B
29 декабря 2023, пятница. 14:00 МСК
Норвегия U20
Не начался
Словакия U20
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Далее на лёд выйдут сборные Латвии и Финляндии (начало – 16:30 мск), которые после двух матчей не имеют в своём активе набранных очков в турнирной таблице группы А.

U20 ЧМ-2024 . Группа A
29 декабря 2023, пятница. 16:30 МСК
Латвия U20
Не начался
Финляндия U20
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В предпоследнем матче дня Чехия сыграет со сборной США (начало – 19:00 мск), а закроет программу встреча фаворитов турнира – сборных Канады и Швеции (начало – 21:30 мск).

U20 ЧМ-2024 . Группа B
29 декабря 2023, пятница. 19:00 МСК
Чехия U20
Не начался
США U20
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
U20 ЧМ-2024 . Группа A
29 декабря 2023, пятница. 21:30 МСК
Канада U20
Не начался
Швеция U20
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, групповой этап МЧМ-2024 завершится 31 декабря, а уже со 2 января 2024 года команды начнут выступления в стадии плей-офф. Финал турнира запланирован на 5 января.

Турнирная таблица МЧМ-2024.
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