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Андрей Свечников прокомментировал хет-трик в ворота «Монреаля»

Андрей Свечников прокомментировал хет-трик в ворота «Монреаля»
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23-летний российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников признался, что волновался, когда наносил бросок по пустым воротам «Монреаль Канадиенс» (5:3), благодаря которому он забросил свою третью шайбу в матче.

«Третья шайба в пустые ворота? Я немного волновался, что промахнусь, но, слава богу, она оказалась в воротах.

Сейчас нам просто нужно оставить эти встречи позади, сосредоточиться на следующих матчах и показывать такую же игру», — приводит слова Свечникова The North State Journal.

В активе 23-летнего Андрея Свечникова после этой игры с «Монреаль Канадиенс» стало 19 (6+13) очков в 21 матче в текущем регулярном чемпионате НХЛ, при этом в последних трёх играх на его счету 7 (4+3) баллов.

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