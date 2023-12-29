Шулак: Ткачёв — умнейший игрок из тех, кого я видел в КХЛ

Защитник «Адмирала» Либор Шулак поделился мнением о своём бывшем одноклубнике по «Авангарду» 28-летнем российском нападающем Владимире Ткачёве, назвав его одним из умнейших игроков лиги.

«Владимир Ткачёв — лучший в лиге? Он определённо умнейший игрок из тех, кого я видел в КХЛ. Он очень хорош, один из лучших в лиге», — сказал Шулак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Напомним, в нынешнем сезоне Владимир Ткачёв принял участие в 41 матче за «Авангард», где набрал 57 (15+42) очков и заработал коэффициент полезности «+13». Всего за карьеру в КХЛ в 424 встречах он совершил 345 (111+234) результативных действий.

Полное интервью с Либором Шулаком уже доступно на «Чемпионате».