Шулак: у «Адмирала» есть все шансы попасть в плей-офф

Защитник «Адмирала» Либор Шулак оценил шансы на попадание дальневосточного клуба в плей-офф Кубка Гагарина в текущем сезоне.

«Рад вернуться. Здорово снова играть для этих болельщиков. Я был рад увидеться со старыми друзьями. Настроение в команде хорошее. У нас всё ещё есть шансы попасть в плей-офф. Мы сделаем всё для этого. Многое поменялось с момента моего ухода — несколько игроков ушло, появилось несколько новых. Но система игры осталась той же», — сказал Шулак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Напомним, «Адмирал», набрав 37 очков в 42 матчах, занимает 11-е, предпоследнее место в турнирной таблице Восточной конференции. Отставание от восьмого места, дающего право на участие в плей-офф, составляет 11 очков.

Полное интервью с Либором Шулаком уже доступно на «Чемпионате».