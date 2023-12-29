Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Шулак: у «Адмирала» есть все шансы попасть в плей-офф

Шулак: у «Адмирала» есть все шансы попасть в плей-офф
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Адмирала» Либор Шулак оценил шансы на попадание дальневосточного клуба в плей-офф Кубка Гагарина в текущем сезоне.

«Рад вернуться. Здорово снова играть для этих болельщиков. Я был рад увидеться со старыми друзьями. Настроение в команде хорошее. У нас всё ещё есть шансы попасть в плей-офф. Мы сделаем всё для этого. Многое поменялось с момента моего ухода — несколько игроков ушло, появилось несколько новых. Но система игры осталась той же», — сказал Шулак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Напомним, «Адмирал», набрав 37 очков в 42 матчах, занимает 11-е, предпоследнее место в турнирной таблице Восточной конференции. Отставание от восьмого места, дающего право на участие в плей-офф, составляет 11 очков.

Полное интервью с Либором Шулаком уже доступно на «Чемпионате».
Материалы по теме
«В «Авангарде» я не показал настоящего себя. Притормозил там». Интервью с Шулаком
Эксклюзив
«В «Авангарде» я не показал настоящего себя. Притормозил там». Интервью с Шулаком
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android