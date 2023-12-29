Хафизуллин: в «Салавате» нет избранных. Все вносят свой вклад — это система Козлова

34-летний защитник уфимского «Салавата Юлаева» Динар Хафизуллин объяснил успешную игру уфимского клуба в нынешнем регулярном чемпионате КХЛ сезона-2023/2024.

«Нас называют самым прогрессирующим клубом сезона? Не торопился бы с выводами, всё-таки главные матчи сезона впереди, весной. Но внутри команды мы чувствуем, что первые две трети чемпионата проходим неплохо, прибавляем, находим ритм. Это очень важно, когда в команде хорошая атмосфера и, скажем так, нет турнирной нервотрёпки.

За счёт чего прибавляем? В «Салавате Юлаеве» нет избранных, все четыре пятёрки вносят свой вклад в достижение результата. Стараемся играть компактно, агрессивно, с быстрым переходом в атаку.

Это та система, которая предложена Виктором Николаевичем (Козловым. – Прим. «Чемпионата») и его штабом. Видим, что она работает», — приводит слова Хафизуллина Russia-Hockey.ru.

Напомним, Хафизуллин принял участие в 40 матчах за «Салават» в нынешнему сезоне, в которых ему удалось набрать 18 (3+15) очков при показателе полезности «+12».