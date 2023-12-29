Летанг — о Малкине: люди мало говорят о нём и о его вкладе в «Питтсбург»

36-летний канадский защитник «Питтсбург Пингвинз» Крис Летанг считает, что его партнёру по команде российскому нападающему Евгению Малкину уделяется слишком мало внимания.

«Люди мало говорят о нём и о том, какой вклад он делает для нашей команды», — приводит слова Летанга пресс-служба «Питтсбурга» в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, в прошлом матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург» разгромил «Нью-Йорк Айлендерс» (7:0). В этой игре Малкин оформил дубль и вышел на второе место в списке российских снайперов НХЛ. Он обошёл Сергея Фёдорова (483 шайбы). Лучшим бомбардиром среди россиян в НХЛ является нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. На его счету 828 заброшенных шайб.

В нынешнем сезоне Евгений провёл 32 матча, забросил 11 шайб и отдал 16 голевых передач.