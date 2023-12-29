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Адмирал — Нефтехимик. Прямая трансляция
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12:30 Мск
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«Нефтехимик» одержал волевую победу над «Адмиралом», отыгравшись с 0:2

«Нефтехимик» одержал волевую победу над «Адмиралом», отыгравшись с 0:2
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Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Адмирал» принимал нижнекамский «Нефтехимик». Встреча завершилась волевой победой гостей со счётом 4:3, благодаря которой им удалось прервать трёхматчевую серию поражений.

Благодаря голам Дмитрия Бучельникова и Александра Шевченко «Адмирал» вёл с комфортным перевесом в две шайбы к началу второго периода. Отставание «Нефтехимика» сумел сократить дебютант команды Егор Корбит. Однако спустя несколько минут игроки хозяев вновь вернули преимущество в две шайбы после реализации большинства в исполнении Павла Шэна. К концу второй двадцатиминутки нападающий «Нефтехимика» Никита Сетдиков сделал счёт 2:3, а в третьем периоде его команда отправила в ворота хозяев две безответные шайбы, перевернув ход встречи, — дублем отметился Андрей Белозёров.

«Нефтехимик», набрав 41 очко в 45 матчах, занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Адмирал» (37) – на 11-м месте.

Статистика КХЛ сезона-2023/2024.
Фонбет Чемпионат КХЛ
29 декабря 2023, пятница. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
3 : 4
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Бучельников (Шевченко) – 19:48 (5x5)     2:0 Шевченко (Бучельников) – 21:01 (5x5)     2:1 Корбит (Ураков, Хлыстов) – 22:20 (5x5)     3:1 Шэн (Морозов, Гутик) – 27:07 (5x4)     3:2 Сетдиков (Дергачёв, Ди) – 34:28 (5x4)     3:3 Белозёров (Сетдиков, Дергачёв) – 46:48 (5x5)     3:4 Белозёров (Дергачёв, Пастухов) – 49:20 (5x5)    
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