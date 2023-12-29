«Нефтехимик» одержал волевую победу над «Адмиралом», отыгравшись с 0:2

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Адмирал» принимал нижнекамский «Нефтехимик». Встреча завершилась волевой победой гостей со счётом 4:3, благодаря которой им удалось прервать трёхматчевую серию поражений.
Благодаря голам Дмитрия Бучельникова и Александра Шевченко «Адмирал» вёл с комфортным перевесом в две шайбы к началу второго периода. Отставание «Нефтехимика» сумел сократить дебютант команды Егор Корбит. Однако спустя несколько минут игроки хозяев вновь вернули преимущество в две шайбы после реализации большинства в исполнении Павла Шэна. К концу второй двадцатиминутки нападающий «Нефтехимика» Никита Сетдиков сделал счёт 2:3, а в третьем периоде его команда отправила в ворота хозяев две безответные шайбы, перевернув ход встречи, — дублем отметился Андрей Белозёров.
«Нефтехимик», набрав 41 очко в 45 матчах, занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Адмирал» (37) – на 11-м месте.
- 29 декабря 2023
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