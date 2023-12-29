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Сборная Словакии одержала третью победу на МЧМ, обыграв Норвегию в матче с 12 голами

Сборная Словакии одержала третью победу на МЧМ, обыграв Норвегию в матче с 12 голами
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Завершился матч молодёжного чемпионата мира 2024 года, в котором встречались сборные Норвегии и Словакии. Команды играли на стадионе «Фрёлундаборг» в Гётеборге (Швеция). Сборная Словакии одержала победу со счётом 8:4 (2:1, 5:0, 1:3).

Счёт в матче открыл нападающий сборной Норвегии Микаэль Брандсегг-Нюгор. В дальнейшем словацкие хоккеисты забросили семь шайб подряд. Отличились Самуэль Гонзек, Юрай Пекарчик, Далибор Дворски, Сервац Петровски (дважды), Петер Репчик и Лука Радивоевич. На 49-й минуте Стиан Сольберг забросил вторую шайбу Норвегии. На 54-й минуте Далибор Дворски оформил дубль и восстановил разницу в счёте. В концовке в составе сборной Норвегии отличились Петтер Вестерхейм и вновь Микаэль Брандсегг-Нюгор.

Словаки поднялись на первое место в турнирной таблице группы В. Команда заработала девять очков за три матча. Норвежцы занимают последнее, пятое место, не набрав ни одного очка.

U20 ЧМ-2024 . Группа B
29 декабря 2023, пятница. 14:00 МСК
Норвегия U20
Окончен
4 : 8
Словакия U20
1:0 Брандсегг-Нюгор – 03:08 (5x5)     1:1 Гонзек (Петровски, Мишьяк) – 13:35 (5x4)     1:2 Пекарчик (Чьерник, Дворски) – 14:02 (5x5)     1:3 Дворски (Репчик, Мешар) – 23:43 (5x4)     1:4 Петровски (Штрбак, Мешар) – 26:03 (5x5)     1:5 Петровски (Сикора, Штрбак) – 27:10 (4x4)     1:6 Репчик (Дворски, Штрбак) – 32:30 (5x4)     1:7 Радивоевич (Мишьяк, Петровски) – 34:08 (5x4)     2:7 Сольберг (Йонсен, Вольд) – 48:34 (5x5)     2:8 Дворски (Мешар) – 53:40 (5x4)     3:8 Вестерхейм (Брандсегг-Нюгор, Стеен) – 54:22 (4x5)     4:8 Брандсегг-Нюгор (Вестерхейм, Кош) – 54:57 (5x4)    
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