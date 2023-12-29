Сборная Словакии одержала третью победу на МЧМ, обыграв Норвегию в матче с 12 голами

Завершился матч молодёжного чемпионата мира 2024 года, в котором встречались сборные Норвегии и Словакии. Команды играли на стадионе «Фрёлундаборг» в Гётеборге (Швеция). Сборная Словакии одержала победу со счётом 8:4 (2:1, 5:0, 1:3).
Счёт в матче открыл нападающий сборной Норвегии Микаэль Брандсегг-Нюгор. В дальнейшем словацкие хоккеисты забросили семь шайб подряд. Отличились Самуэль Гонзек, Юрай Пекарчик, Далибор Дворски, Сервац Петровски (дважды), Петер Репчик и Лука Радивоевич. На 49-й минуте Стиан Сольберг забросил вторую шайбу Норвегии. На 54-й минуте Далибор Дворски оформил дубль и восстановил разницу в счёте. В концовке в составе сборной Норвегии отличились Петтер Вестерхейм и вновь Микаэль Брандсегг-Нюгор.
Словаки поднялись на первое место в турнирной таблице группы В. Команда заработала девять очков за три матча. Норвежцы занимают последнее, пятое место, не набрав ни одного очка.
- 29 декабря 2023
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