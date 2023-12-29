Генменеджер «Торпедо»: Хабибулина вся команда встретила практически как новичка

Генеральный менеджер «Торпедо» Максим Гафуров рассказал, как в команде отреагировали на заявку 50-летнего голкипера Николая Хабибулина.

«Вы знаете, есть ещё один момент, мы его не проговорили: бывает, нужны какие-то вещи в раздевалке. Сегодня не лучший результат (в матче с «Локомотивом» (3:5). — Прим. «Чемпионата»), и можно сказать, что это не сработало, но с точки зрения морали в раздевалке мы сегодня свой плюсик заработали, потому что Николая Александровича Хабибулина с удовольствием вся команда встретила, можно сказать, практически как новичка. Ждёт от него какой-то приветственной песни, наверное, ещё чего-то… Вот это всё, наверное, самых строгих, суровых экспертов немножко раздражает, но мы, наверное, здесь сами разберёмся, как лучше для нашей семьи в раздевалке», — приводит слова Гафурова официальный сайт «Торпедо».