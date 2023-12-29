Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Александр Медведев: не попробовать переехать на «СКА Арену» в этом сезоне было бы странно

Александр Медведев: не попробовать переехать на «СКА Арену» в этом сезоне было бы странно
Аудио-версия:
Комментарии

Председатель Совета директоров СКА Александр Медведев высказался о возможном переезде команды на «СКА Арену» в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги.

«Конечно, было бы проще доиграть в «Ледовом» этот сезон и спокойно готовиться к переезду к следующему сентябрю. Но не попробовать переехать в этом, на мой взгляд, было бы странно. Тем более «СКА Арена» во время Матча звёзд показала, что по большинству компонентов готова к приёму команды. Поэтому принято решение именно попытаться попробовать переехать туда на первый раунд плей-офф. Но, чтобы это произошло, необходимо выполнить ряд обязательных условий. Ведь по сложности инженерных отдельных элементов «СКА Арена» чем-то сравнима с «Газпром Ареной», — приводит слова Медведева «Спорт день за днём».

Напомним, «СКА Арена» была введена в эксплуатацию осенью 2023 года. 9 и 10 декабря на стадионе прошёл Матч звёзд КХЛ.

Материалы по теме
«Был очень серьёзный разговор». Медведев — об общении с Ротенбергом на презентации СКА
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android