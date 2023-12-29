«Нью-Йорк Айлендерс» — «Вашингтон»: текстовая онлайн-трансляция матча НХЛ начнётся в 3:30

В субботу, 30 декабря, в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги встретятся «Нью-Йорк Айлендерс» и «Вашингтон Кэпиталз». Команды будут играть на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» в Элмонте (США). Начало матча — в 3:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Команды уже встречались в этом сезоне три раза. В первой игре «Нью-Йорк Айлендерс» разгромил своего соперника со счётом 3:0. Затем «Вашингтон» взял реванш — 4:1. Третья встреча, которая состоялась 21 декабря, осталась за «Вашингтоном» — 3:2 ОТ.

«Нью-Йорк Айлендерс» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Команда набрала 41 очко за 34 матча. «Вашингтон» находится на восьмой строчке, заработав 39 очков за 32 игры.