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«Нью-Йорк Айлендерс» — «Вашингтон»: текстовая онлайн-трансляция матча НХЛ начнётся в 3:30

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Вашингтон»: текстовая онлайн-трансляция матча НХЛ начнётся в 3:30
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В субботу, 30 декабря, в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги встретятся «Нью-Йорк Айлендерс» и «Вашингтон Кэпиталз». Команды будут играть на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» в Элмонте (США). Начало матча — в 3:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 декабря 2023, суббота. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Команды уже встречались в этом сезоне три раза. В первой игре «Нью-Йорк Айлендерс» разгромил своего соперника со счётом 3:0. Затем «Вашингтон» взял реванш — 4:1. Третья встреча, которая состоялась 21 декабря, осталась за «Вашингтоном» — 3:2 ОТ.

«Нью-Йорк Айлендерс» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Команда набрала 41 очко за 34 матча. «Вашингтон» находится на восьмой строчке, заработав 39 очков за 32 игры.

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