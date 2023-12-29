Канадский защитник ЦСКА назвал нападающих КХЛ, против которых сложнее всего обороняться

Канадский защитник ЦСКА Колби Уильямс ответил на вопрос о нападающих в Континентальной хоккейной лиге, против которых сложнее всего обороняться.

«Ох, их море! Толчинский, очень быстрый, изворотливый и хитрый, он может выкинуть что-то такое, чего не ожидаешь, так что с ним всегда надо держать ухо востро. Воробьёв из СКА тоже хороший игрок, отличный распасовщик. Ткачёв из «Авангарда» — некрупный, но очень умный игрок, тоже великолепный распасовщик, всегда находится в правильной позиции. Когда он на льду, его нельзя упускать из виду», — сказал Уильямс в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

Полностью интервью с Колби Уильямсом читайте на «Чемпионате» завтра, 30 декабря, с 10:00.