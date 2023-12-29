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«Ак Барс» пошутил на тему поражений в «зелёном дерби» с «Салаватом Юлаевым»

«Ак Барс» пошутил на тему поражений в «зелёном дерби» с «Салаватом Юлаевым»
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В преддверии очередного матча из серии «зелёного дерби» пресс-служба казанского «Ак Барса» пошутила на тему поражений в двух последних играх с уфимским «Салаватом Юлаевым». Встреча состоится завтра, 30 декабря. Команды будут играть на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани. Начало матча — в 13:00 по московскому времени.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 декабря 2023, суббота. 13:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Предыдущие две игры завершились победами «Салавата Юлаева» со счётом 1:0 и 3:1.

«96 дней продержались, но больше ждать не хотелось бы», — написано в сообщении клуба.

В последний раз «Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» 24 сентября. Встреча завершилась победой казанского клуба со счётом 4:2.

«Салават Юлаев» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 57 очков за 43 матча. «Ак Барс» находится на седьмой строчке, заработав 50 очков за 44 игры.

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