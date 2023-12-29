Форвард минского «Динамо» Энас: «Сочи» — тот соперник, которого мы обязаны обыгрывать

Нападающий минского «Динамо» Сэм Энас высказался о предстоящем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Сочи». Встреча состоится завтра, 30 декабря. Команды будут играть на стадионе «Большой» в Сочи. Начало матча — в 17:00 по московскому времени.

«Что нужно сделать, чтобы прервать серию из четырёх поражений? Нам нужно выходить с таким менталитетом, что для нас это решающие, важные игры, и забирать свои очки. «Сочи» — тот соперник, которого мы обязаны обыгрывать», — приводит слова Энаса «Белорусский хоккей».

В текущем сезоне КХЛ 30-летний Сэм Энас провёл 42 матча, в которых забросил 12 шайб и оформил 15 результативных передач.

Минское «Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 40 очков за 43 матча. «Сочи» находится на 11-й строчке, заработав 33 очка за 45 игр.