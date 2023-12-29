Известный журналист рассказал, какие клубы могут быть заинтересованы в обмене Овечкина

Известный журналист и инсайдер The Athletic Крис Джонстон поделился мыслями о возможности обмена российского нападающего Александра Овечкина из «Вашингтон Кэпиталз». Кроме того, обозреватель предположил, какие клубы могли бы обратиться к услугам опытного форварда.

«Перво-наперво: это гипотетический сценарий, который меня интересует только потому, что у меня праздничное настроение. Я думаю, что «Кэпиталз» ни при каких обстоятельствах не попытаются обменять Овечкина. На самом деле, на мой взгляд, они делают всё возможное, чтобы оставаться максимально конкурентоспособными, пока Алекс пытается побить рекорд Уэйна Гретцки.

Однако в альтернативной вселенной, где обмен мог бы произойти, я думаю, что единственные команды, для которых это имело бы смысл, — это претенденты на Кубок Стэнли высшего уровня, стремящиеся обновить свои топ-6 нападения и/или улучшить свою игру в большинстве: «Колорадо», «Вегас», «Даллас», может быть, «Бостон». Что касается того, что «Вашингтон» может получить взамен, я думаю, прибыль будет не такой уж и большой, учитывая $ 20,5 млн в реальных долларах, которые Овечкин всё ещё должен получить за оставшийся срок действия контракта. Вспомните, что Патрик Кейн принёс «Чикаго» драфт-пик только второго и четвёртого раундов в прошлогодний дедлайн — а у него истекал контракт», — приводит слова Джонстона The Athletic.