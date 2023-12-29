«В России можно очень многое». Генменеджер «Торпедо» — о заявке Хабибулина

Генеральный менеджер «Торпедо» Максим Гафуров высказался о заявке 50-летнего голкипера Николая Хабибулина.

«Может ли вратарь быть одновременно и тренером вратарей? Что не запрещено, то разрешено. В России можно очень многое, если не спрашивать разрешения. Сделано ли это для того, чтобы зря не возить молодых третьих вратарей? Действительно, некоторых ребят отрывать не хочется, потому что, как правило, участь третьего вратаря в КХЛ — такая, незавидная, мягко говоря… Это, думаю, всем очевидно. Повторюсь, там есть и другие моменты — не угадали», — приводит слова Гафурова официальный сайт «Торпедо».

Напомним, 27 декабря «Торпедо» объявило о заключении контракта игрока до конца сезона с Николаем Хабибулиным, который являлся тренером вратарей в команде.