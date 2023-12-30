Уильямс: КХЛ стала более популярной в Америке, но первое, что приходит на ум, это ЦСКА

Канадский защитник московского ЦСКА Колби Уильямс высказался о популярности Континентальной хоккейной лиги в Северной Америке.

«Красная армия» — единственный российский хоккейный бренд, который знают в Северной Америке? Пожалуй, да (улыбается). Вообще думаю, в последние годы КХЛ стала более популярной в Северной Америке, но, конечно, первое, что приходит на ум, это ЦСКА, «Красная армия», и СКА», — сказал Уильямс в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

После обмена с «Адмиралом» в ноябре 2023 года 28-летний Колби Уильямс провёл за ЦСКА 15 матчей, в которых набрал 5 (0+5) очков. За «Адмирал» Уильямс сыграл 97 матчей и набрал 20 (1+19) очков. До этого он провёл несколько сезонов в Американской хоккейной лиге.