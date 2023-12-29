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Малкин назвал Фёдорова лучшим российским игроком всех времён и своим кумиром

Малкин назвал Фёдорова лучшим российским игроком всех времён и своим кумиром
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Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин высказался о том, что стал вторым снайпером среди россиян в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Приближаюсь к 500? Это действительно важно для меня. Я знаю, что это просто цифры, но хочу сказать, что я всё ещё могу забивать. Для меня это очень важно. 500 — это хорошее число.

Фёдоров — действительно хороший хоккеист, очень умный. Хорошо выглядел, в белых кроссовках Nike. Всем нравился. Он отличный игрок. За ним было интересно наблюдать. Мы знаем «Детройт» 90-х, они были лучшей командой. Они доминировали русской пятёркой. Хочу сказать, что, на мой взгляд, он лучший российский игрок всех времён, мой кумир», — приводит слова Малкина журналистка Мишель Кречиоло в социальной сети Х (ранее Twitter).

В матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (7:0) Евгений Малкин отметился двумя заброшенными шайбами и опередил Сергея Фёдорова (483 шайбы), заняв второе место по количеству голов в лиге среди россиян (484 шайбы). Напомним, лучшим российским снайпером НХЛ является нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. На его счету 828 заброшенных шайб.

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