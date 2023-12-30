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Уильямс: чемпионский дух ЦСКА ощущается сразу. Эту атмосферу надо прочувствовать

Уильямс: чемпионский дух ЦСКА ощущается сразу. Эту атмосферу надо прочувствовать
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Канадский защитник московского ЦСКА Колби Уильямс высказался об атмосфере в армейском клубе.

«Есть ли в раздевалке ЦСКА пресловутый чемпионский дух? Этот дух ощущается сразу. Даже когда играешь против этой команды, приезжаешь на их арену с пониманием, что будет тяжёлый матч. Эту атмосферу не описать, её надо прочувствовать самому. Конечно, нервничал перед встречей с командой. Я же всех знал в основном только по фамилии – Слепышев, Плотников, здесь собрано много больших имён. Немного нервничал перед встречей с ребятам, переживал, как впишусь в команду. Но все отличные ребята, так что адаптация прошла легко», — сказал Уильямс в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

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