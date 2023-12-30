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Канадский защитник ЦСКА: главная особенность России – сервис здесь потрясающий

Канадский защитник ЦСКА: главная особенность России – сервис здесь потрясающий
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Канадский защитник московского ЦСКА Колби Уильямс назвал главной особенностью России потрясающий сервис.

«Главная особенность России – сервис здесь потрясающий. Все с гордостью выполняют свою работу, везде тебе готовы помочь – в ресторанах, на заправках. Великолепный сервис. И приложения – «Яндекс», сервисы по доставке еды классные. Всегда можно заказать домой поесть, найти, чем заняться, очень много вариантов», — сказал Уильямс в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

После обмена с «Адмиралом» в ноябре 2023 года 28-летний Колби Уильямс провёл за ЦСКА 15 матчей, в которых набрал 5 (0+5) очков. За «Адмирал» Уильямс сыграл 97 матчей и набрал 20 (1+19) очков. До этого он провёл несколько сезонов в Американской хоккейной лиге.

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