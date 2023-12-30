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МЧМ по хоккею 2024 года: расписание матчей 30 декабря

МЧМ по хоккею 2024 года: расписание матчей 30 декабря
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В Гётеборге (Швеция) продолжается 48-й молодёжный чемпионат мира под эгидой Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ). Сегодня, 30 декабря, будут сыграны два матча.

Молодёжный чемпионат мира — 2024. Расписание матчей
30 декабря, суббота (время — московское)

19:00. Группа В. Швейцария U20 — Норвегия U20.
21:30. Группа А. Германия U20 — Латвия U20.

Турнирную таблицу группы А возглавляет сборная Швеции. Команда набрала девять очков за три матча. На втором месте располагается Канада (6), на третьем Германия (3). В группе В лидирует сборная Словакии (9). Вторую строчку занимают США (8), третью — Чехия (4).

Сборная России пропускает уже третий турнир подряд. Россия отстранена от участия в международных турнирах после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.

Календарь МЧМ-2024
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