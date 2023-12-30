Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
«Адмирал» — «Нефтехимик». Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
10:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ушёл из жизни бывший хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Реджи Сэвидж

Ушёл из жизни бывший хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Реджи Сэвидж
Аудио-версия:
Комментарии

В возрасте 53 лет ушёл из жизни бывший канадский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Реджи Сэвидж. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

«Вашингтон Кэпиталз» опечален известием о смерти Реджи Сэвиджа, который провёл три года в структуре «Кэпиталз» в период с 1990-го по 1993-й. Выбранный «Вашингтоном» в первом раунде драфта НХЛ 1988 года Сэвидж начал свою профессиональную карьеру в филиале клуба АХЛ в Балтиморе, прежде чем дебютировать в НХЛ в составе «Кэпиталз» 5 февраля 1991 года. Его талант и любовь к игре способствовали незабываемой игровой карьере, которая длилась 15 сезонов в нескольких профессиональных лигах и на нескольких континентах.

Вся наша организация выражает глубочайшие соболезнования его семье и друзьям», — написано в заявлении клуба.

В НХЛ он также выступал за «Квебек Нордикс».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android