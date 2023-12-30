Ушёл из жизни бывший хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Реджи Сэвидж

В возрасте 53 лет ушёл из жизни бывший канадский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Реджи Сэвидж. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

«Вашингтон Кэпиталз» опечален известием о смерти Реджи Сэвиджа, который провёл три года в структуре «Кэпиталз» в период с 1990-го по 1993-й. Выбранный «Вашингтоном» в первом раунде драфта НХЛ 1988 года Сэвидж начал свою профессиональную карьеру в филиале клуба АХЛ в Балтиморе, прежде чем дебютировать в НХЛ в составе «Кэпиталз» 5 февраля 1991 года. Его талант и любовь к игре способствовали незабываемой игровой карьере, которая длилась 15 сезонов в нескольких профессиональных лигах и на нескольких континентах.

Вся наша организация выражает глубочайшие соболезнования его семье и друзьям», — написано в заявлении клуба.

В НХЛ он также выступал за «Квебек Нордикс».