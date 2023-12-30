Панарин забросил 20-ю шайбу в сезоне, поразив ворота Бобровского
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В эти минуты в Санрайзе проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Флорида Пантерз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс».
К данному моменту идёт начало третьего периода, счёт 3:2 в пользу хозяев.
Первую шайбу «Рейнджерс» в этом матче забросил российский нападающий Артемий Панарин, который c близкого расстояния поразил пустой угол ворот Сергея Бобровского. Этот гол стал 20-м для Панарина в нынешнем сезоне.
«Чемпионат» предлагает посмотреть видео шайбы российского форварда:
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Всего в текущем регулярном чемпионате на счету Панарина, с учётом этой игры, 47 (20+27) очков в 34 матчах.
Это первая встреча между «Флоридой» и «Рейнджерс» в этом сезоне.
НХЛ - регулярный чемпионат
30 декабря 2023, суббота. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 3
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Родригес (Барков, Миккола) – 18:45 2:0 Райнхарт (Барков, Вераге) – 27:12 2:1 Панарин (Лафреньер, Линдгрен) – 33:23 2:2 Кайлли (Миллер) – 34:36 3:2 Райнхарт (Барков, Ткачук) – 37:07 (pp) 3:3 Зибанеджад (Крайдер) – 52:15 (sh) 4:3 Вераге (Форслинг, Ткачук) – 53:37
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