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Панарин забросил 20-ю шайбу в сезоне, поразив ворота Бобровского

Панарин забросил 20-ю шайбу в сезоне, поразив ворота Бобровского
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В эти минуты в Санрайзе проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Флорида Пантерз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс».

К данному моменту идёт начало третьего периода, счёт 3:2 в пользу хозяев.

Первую шайбу «Рейнджерс» в этом матче забросил российский нападающий Артемий Панарин, который c близкого расстояния поразил пустой угол ворот Сергея Бобровского. Этот гол стал 20-м для Панарина в нынешнем сезоне.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео шайбы российского форварда:

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Всего в текущем регулярном чемпионате на счету Панарина, с учётом этой игры, 47 (20+27) очков в 34 матчах.

Это первая встреча между «Флоридой» и «Рейнджерс» в этом сезоне.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 декабря 2023, суббота. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 3
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Родригес (Барков, Миккола) – 18:45     2:0 Райнхарт (Барков, Вераге) – 27:12     2:1 Панарин (Лафреньер, Линдгрен) – 33:23     2:2 Кайлли (Миллер) – 34:36     3:2 Райнхарт (Барков, Ткачук) – 37:07 (pp)     3:3 Зибанеджад (Крайдер) – 52:15 (sh)     4:3 Вераге (Форслинг, Ткачук) – 53:37    
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