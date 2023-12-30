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Братья Хьюз набрали шесть очков на двоих и принесли «Нью-Джерси» победу над «Оттавой»

Братья Хьюз набрали шесть очков на двоих и принесли «Нью-Джерси» победу над «Оттавой»
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В Оттаве завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Оттава Сенаторз» уступила «Нью-Джерси Дэвилз» (2:6).

НХЛ - регулярный чемпионат
30 декабря 2023, суббота. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
2 : 6
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Батерсон (Ткачук) – 09:47     1:1 Хьюз (Хьюз, Братт) – 13:10 (pp)     1:2 Братт (Хьюз, Хьюз) – 19:52 (pp)     1:3 Мерсер – 27:17     1:4 Тоффоли (Братт, Хьюз) – 34:47     1:5 Смит (Хишир, Братт) – 43:59     2:5 Бернард-Докер (Бреннстрём, Крукшенк) – 53:25     2:6 Хьюз (Хольц, Тирни) – 57:28    
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