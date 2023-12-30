«Айлендерс» нанесли «Вашингтону» третье поражение подряд. Овечкин без очков

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В Элмонте завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» уверенно переиграл «Вашингтон Кэпиталз» (5:1).

Дублями в составе победителей отметились Жан-Габриэль Пажо и Жюльен Готье. Ещё одну шайбу записал на свой счёт Ноа Добсон.

У гостей отличился Николя Обе-Кюбель.

Российский голкипер «островитян» Илья Сорокин отметился в этой встрече 26 сейвами.

«Айлендерс» набрали 43 очка и занимают четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «островитяне» сыграют 1 января в гостях с «Питтсбург Пингвинз».

«Вашингтон» потерпел третье поражение подряд, остался с 39 очками и покинул зону плей-офф, переместившись на девятую строчку Востока. В ближайшей игре «Кэпиталз» 31 декабря примут дома «Нэшвилл Предаторз».