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«Айлендерс» нанесли «Вашингтону» третье поражение подряд. Овечкин без очков

«Айлендерс» нанесли «Вашингтону» третье поражение подряд. Овечкин без очков
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В Элмонте завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» уверенно переиграл «Вашингтон Кэпиталз» (5:1).

Дублями в составе победителей отметились Жан-Габриэль Пажо и Жюльен Готье. Ещё одну шайбу записал на свой счёт Ноа Добсон.

У гостей отличился Николя Обе-Кюбель.

Российский голкипер «островитян» Илья Сорокин отметился в этой встрече 26 сейвами.

«Айлендерс» набрали 43 очка и занимают четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «островитяне» сыграют 1 января в гостях с «Питтсбург Пингвинз».

«Вашингтон» потерпел третье поражение подряд, остался с 39 очками и покинул зону плей-офф, переместившись на девятую строчку Востока. В ближайшей игре «Кэпиталз» 31 декабря примут дома «Нэшвилл Предаторз».

НХЛ - регулярный чемпионат
30 декабря 2023, суббота. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Пажо (Романов, Готье) – 24:51     2:0 Добсон (Барзал, Хорват) – 26:01     3:0 Готье (Пажо, Хорват) – 50:10     4:0 Готье (Пажо, Болдюк) – 50:28     5:0 Пажо (Хольмстрём) – 54:26     5:1 Обе-Кюбель (Сандин, Дженсен) – 59:42    
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