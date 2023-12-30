Овечкин не забивает в основное время матча 18 игр подряд

В Элмонте завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» уверенно переиграл «Вашингтон Кэпиталз» (5:1).
Российский капитан гостей Александр Овечкин не смог отметиться в этой встрече результативными действиями.
Таким образом, это уже 18-й матч подряд для звёздного нападающего, в котором он не может забросить шайбу в основное время матча. В последний раз это случилось 19 ноября в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (4:3). А свою последнюю шайбу россиянин забросил 22 декабря, в овертайме с тем же «Коламбусом».
Всего в нынешнем регулярном чемпионате на счету Овечкина 20 (6+14) очков в 33 матчах.
«Вашингтон» потерпел третье поражение подряд, остался с 39 очками и покинул зону плей-офф, переместившись на девятую строчку Востока. В ближайшей игре «Кэпиталз» 31 декабря примут дома «Нэшвилл Предаторз».
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