30 сейвов Георгиева помогли «Колорадо» обыграть в гостях «Сент-Луис»

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В Сент-Луисе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» уступил «Колорадо Эвеланш» (1:2).

Шайбами в составе победителей отметились Райан Джохансен и Девон Тэйвз, которому ассистировал российский форвард Валерий Ничушкин.

У хозяев единственный гол на счету Роберта Томаса.

Российский голкипер «Эвеланш» Александр Георгиев отметился в этой встрече 30 сейвами.

«Колорадо» набрал 47 очков и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче «лавины» сыграют 1 января дома с «Сан-Хосе Шаркс».

«Блюз» прервали серию побед из трёх матчей, остались с 37 очками и идут девятыми на Западе. В ближайшей игре «Сент-Луис» 31 декабря будет гостить у «Питтсбург Пингвинз».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.