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«Вашингтон» не смог забросить больше одной шайбы в трёх последних матчах подряд

«Вашингтон» не смог забросить больше одной шайбы в трёх последних матчах подряд
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В Элмонте завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» уверенно переиграл «Вашингтон Кэпиталз» (5:1).

Таким образом, это уже третья подряд игра в исполнении «столичных», в которой им не удалось больше одного раза поразить ворота соперников. Ранее они уступили «Нью-Йорк Рейнджерс» (1:5) и «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1:2 Б).

Отметим, что звёздный российский форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин имеет лишь одну заброшенную шайбу за последние 18 матчей, а в основное время матча россиянин и вовсе в последний раз отличился 19 ноября.

«Вашингтон» потерпел третье поражение подряд, остался с 39 очками и покинул зону плей-офф, переместившись на девятую строчку Востока. В ближайшей игре «Кэпиталз» 31 декабря примут дома «Нэшвилл Предаторз».

НХЛ - регулярный чемпионат
30 декабря 2023, суббота. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Пажо (Романов, Готье) – 24:51     2:0 Добсон (Барзал, Хорват) – 26:01     3:0 Готье (Пажо, Хорват) – 50:10     4:0 Готье (Пажо, Болдюк) – 50:28     5:0 Пажо (Хольмстрём) – 54:26     5:1 Обе-Кюбель (Сандин, Дженсен) – 59:42    
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