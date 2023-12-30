«Вашингтон» не смог забросить больше одной шайбы в трёх последних матчах подряд

В Элмонте завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» уверенно переиграл «Вашингтон Кэпиталз» (5:1).
Таким образом, это уже третья подряд игра в исполнении «столичных», в которой им не удалось больше одного раза поразить ворота соперников. Ранее они уступили «Нью-Йорк Рейнджерс» (1:5) и «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1:2 Б).
Отметим, что звёздный российский форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин имеет лишь одну заброшенную шайбу за последние 18 матчей, а в основное время матча россиянин и вовсе в последний раз отличился 19 ноября.
«Вашингтон» потерпел третье поражение подряд, остался с 39 очками и покинул зону плей-офф, переместившись на девятую строчку Востока. В ближайшей игре «Кэпиталз» 31 декабря примут дома «Нэшвилл Предаторз».
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