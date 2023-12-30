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Владислав Третьяк считает нынешний лимит на легионеров в КХЛ оптимальным

Владислав Третьяк считает нынешний лимит на легионеров в КХЛ оптимальным
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Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк высказался о действующем лимите на легионеров в Континентальной хоккейной лиге. Напомним, в командах может быть не более трёх иностранцев.

«Прежде всего, из-за уменьшения числа легионеров у наших ребят стало больше шансов проявить себя, стать лидерами команд. Мое мнение: лучше доверять своей российской молодежи, чем везти большое количество легионеров. Зачем давать иностранцам игровую практику в ведущих звеньях лучших клубов страны, да ещё и платить им при этом огромные деньги? Если мы вкладываем столько сил и средств в клубный хоккей — надо инвестировать в развитие отечественных спортсменов.

Оптимальный ли нынешний лимит? Да, ФХР отстаивает нынешний лимит — не более трёх иностранцев в команде. Считаю, что он работает в интересах отечественного хоккея. Только в КХЛ появилось более 60 новых рабочих мест для российских игроков — и эти спортсмены, получив свой шанс, прогрессируют, выходят на более качественный уровень», — приводит слова Третьяка «Российская газета».

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