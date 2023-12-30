«Аризона» всухую обыграла «Анахайм» в гостях

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Анахайм Дакс» и «Аризона Койотс». Команды играли на стадионе «Хонда-центр» в Анахайме (США). «Аризона Койотс» одержала победу со счётом 2:0 (1:0, 1:0, 0:0).

На восьмой минуте в большинстве счёт открыл нападающий «Аризоны» Клейтон Келлер с передач Ника Шмальца и Александра Керфута. Во втором периоде нападающий Лоусон Круз забросил вторую шайбу гостей. Ему ассистировал Матиас Маччелли. Заключительный игровой отрезок прошёл без заброшенных шайб.

«Аризона» выиграла шестой из семи последних матчей, «Анахайм», в свою очередь, потерпел поражение в третьей игре из последних четырёх.