Болельщица предложила Овечкину обменять зуб на клюшку

Во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» — «Вашингтон Кэпиталз» на трибунах юная болельщица показала баннер, адресованный российскому нападающему «Кэпиталз» Александру Овечкину. Она предложила обменять зуб на клюшку.

Фото: Кадр из трансляции

«Ови, у нас одинаковая улыбка. Обменяем зуб на твою клюшку? Ты лучший! Навсегда!» — написано на баннере.

«Нью-Йорк Айлендерс» обыграл «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 5:1. В составе победителей отличились Жан-Габриэль Пажо (дважды), Ноа Добсон и Жюльен Готье (дважды). За «Вашингтон» забил Николя Обе-Кюбель.

Александр Овечкин не смог отметиться в этой встрече результативными действиями. Всего в нынешнем регулярном чемпионате на счету Овечкина 20 (6+14) очков в 33 матчах.