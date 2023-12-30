Вратарь «Рейнджерс» Джонатан Куик совершил фантастический сейв ногой

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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Флорида Пантерз» и «Нью-Йорк Рейнджерс», голкипер гостей Джонатан Куик совершил фантастический сейв ногой. Игра завершилась победой «Флориды» со счётом 4:3.

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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Сэм Райнхарт (дважды), Эван Родригес и Картер Вераге. У гостей отличились Артемий Панарин, Уилл Кайлли и Мика Зибанеджад. Джонатан Куик совершил 28 сейвов. На счету российского голкипера «пантер» Сергея Бобровского 31 сейв.

«Флорида» одержала третью победу подряд, набрала 44 очка и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Рейнджерс» остались с 49 очками, но продолжают возглавлять таблицу Востока, опережая на три очка «Бостон Брюинз».