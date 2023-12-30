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Уильямс: был удивлён обмену Шулака из «Авангарда», но так для него даже лучше

Уильямс: был удивлён обмену Шулака из «Авангарда», но так для него даже лучше
Либор Шулак
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Канадский защитник московского ЦСКА Колби Уильямс высказался о возвращении Либора Шулака в «Адмирал».

«Пожалуй, был немного удивлён. На мой взгляд, он и в «Авангарде» хорошо играл, набирал очки. Игроки по-разному подходят в разных командах, и Либор очень хорошо подходит «Адмиралу». Там он получит очень много игрового времени, будет выходить в первой бригаде большинства, так что для него так лучше. К тому же он знает тренера и всё остальное. Он отличный игрок, и я очень за него счастлив.

В перерыве мы с ним виделись в Москве, когда он приехал сюда встретить семью. Увидел его на ужине, подошёл, мы поболтали минут 20. Было приятно его увидеть, и он доволен, что ещё пару лет проведёт в «Адмирале», — сказал Уильямс в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

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