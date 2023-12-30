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Овечкин поцеловал клюшку на удачу перед матчем с «Айлендерс», но не смог отличиться

Овечкин поцеловал клюшку на удачу перед матчем с «Айлендерс», но не смог отличиться
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Перед матчем регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Айлендерс» капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поцеловал клюшку на удачу. Однако это не помогло россиянину. Форвард не отметился в этой встрече результативными действиями. Овечкин не смог набрать очки в третьем матче подряд.

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«Нью-Йорк Айлендерс» обыграл «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 5:1. В составе победителей отличились Жан-Габриэль Пажо (дважды), Ноа Добсон и Жюльен Готье (дважды). За «Вашингтон» забил Николя Обе-Кюбель. Российский голкипер «островитян» Илья Сорокин отметился в этой встрече 26 сейвами.

Всего в нынешнем регулярном чемпионате на счету 38-летнего Александра Овечкина 20 (6+14) очков в 33 матчах.

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