Голкипер «Нэшвилла» Юусе Сарос не позволил забросить Патрику Кейну в оставленный угол

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Детройт Ред Уингз» и «Нэшвилл Предаторз», голкипер гостей Юусе Сарос совершил фантастический сейв ловушкой, не позволив забросить нападающему соперника Патрику Кейну. Игра завершилась победой «Детройт Ред Уингз» со счётом 5:4 ОТ.

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В составе «Детройт Ред Уингз» отличились Дилан Ларкин, Джейк Уолман (дважды), Алекс Дебринкэт и Лукас Рэймонд. За «Нэшвилл Предаторз» по дублю оформили Филип Форсберг и Густав Нюквист. Всего Юусе Сарос совершил 18 сейвов. На счету голкипера хозяев Алекса Лайона 33 отражённых броска.

«Детройт» одержал вторую победу в восьми последних матчах, «Нэшвилл», в свою очередь, потерпел третье поражение подряд.