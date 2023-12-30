Третьяк выделил молодых российских игроков, которые хорошо проявляют себя в КХЛ

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк назвал молодых российских игроков, которые, по его мнению, ярко себя проявляют в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги.

«В нынешнем сезоне могу отметить рад молодых игроков, которые хорошо себя проявили. Это голкипер «Металлурга» Набоков, один из ярких форвардов чемпионата Атанасов из «Торпедо», его партнер по команде защитник Силаев. Отмечу защитника ЦСКА Шуравина, хоккеиста этого же амплуа из «Локомотива» Симашева. Хорошо смотрятся на взрослом уровне лидеры юниорских сборных динамовцы Чернышов и Римашевский. Есть и другие ребята, которые проявляют себя», — приводит слова Третьяка «Российская газета».

Регулярный чемпионат 16 сезона КХЛ завершится 26 февраля 2024 года.