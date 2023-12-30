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Тренер «Торонто»: нельзя допускать такие вратарские ошибки, как сейчас играет Самсонов

Тренер «Торонто»: нельзя допускать такие вратарские ошибки, как сейчас играет Самсонов
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Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Шелдон Киф прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Коламбус Блю Джекетс» (5:6 ОТ). Ворота «Торонто» защищал российский голкипер Илья Самсонов, который совершил 15 сейвов.

«Ошибки становятся заметнее, если у нас нет сейвов. Это НХЛ. Нам нужны сейвы, нужны очки, нужны победы. Уверен, Треливинг рассмотрит все варианты.

Мы позволили сопернику нанести 21 бросок, так что не уверен, что мы плохо сыграли в обороне. Но мы допускали ошибки в самое неподходящее время. Мы бы выиграли этот матч в 99 случаях из 100, но нельзя допускать такие вратарские ошибки, как сейчас играет Сэмми. Нельзя допускать такие ошибки», — приводит слова Кифа sportsnet.ca.

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