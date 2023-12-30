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Радулов и Шипачёв вернулись в состав «Ак Барса» на «зелёное дерби» с «Салаватом»

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги встретятся казанский «Ак Барс» и уфимский «Салават Юлаев». Команды будут играть на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани. Начало матча — в 13:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 30 декабря 2023, суббота. 13:00 МСК Ак Барс Казань Не начался Салават Юлаев Уфа Кто победит в основное время? П1 X П2

Стали известны составы команд:

Фото: ХК «Ак Барс»

Фото: ХК «Салават Юлаев»

В состав «Ак Барса» вернулись нападающие Александр Радулов и Вадим Шипачёв, которые отсутствовали в матче регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом» (1:4).

Предыдущие две игры завершились победами «Салавата Юлаева» со счётом 1:0 и 3:1. В последний раз «Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» 24 сентября — 4:2.

«Салават Юлаев» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 57 очков за 43 матча. «Ак Барс» находится на седьмой строчке, заработав 50 очков за 44 игры.