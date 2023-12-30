«Барыс» одержал вторую победу подряд с крупным счётом, разгромив «Трактор»

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались казахстанский «Барыс» и челябинский «Трактор». Команды играли на стадионе «Барыс-Арена» в Астане (Казахстан). «Барыс» одержал победу со счётом 5:1 (3:0, 1:0, 1:1).

В первом периоде в составе хозяев отличились Аркадий Шестаков, Давид Скленичка и Рудольф Червены. Во второй двадцатиминутке Энтони Камара забросил четвёртую шайбу «Барыса». На 49-й минуте в большинстве Никита Сошников отыграл одну шайбу «Трактора». Но уже через несколько минут Аркадий Шестаков оформил дубль и восстановил разницу в счёте — 5:1.

Казахстанский клуб прервал серию побед «Трактора» из трёх игр. В прошлом матче «Барыс» дома разгромил омский «Авангард» со счётом 5:1. Встреча состоялась 28 декабря.