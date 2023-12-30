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«Барыс» одержал вторую победу подряд с крупным счётом, разгромив «Трактор»

«Барыс» одержал вторую победу подряд с крупным счётом, разгромив «Трактор»
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались казахстанский «Барыс» и челябинский «Трактор». Команды играли на стадионе «Барыс-Арена» в Астане (Казахстан). «Барыс» одержал победу со счётом 5:1 (3:0, 1:0, 1:1).

В первом периоде в составе хозяев отличились Аркадий Шестаков, Давид Скленичка и Рудольф Червены. Во второй двадцатиминутке Энтони Камара забросил четвёртую шайбу «Барыса». На 49-й минуте в большинстве Никита Сошников отыграл одну шайбу «Трактора». Но уже через несколько минут Аркадий Шестаков оформил дубль и восстановил разницу в счёте — 5:1.

Казахстанский клуб прервал серию побед «Трактора» из трёх игр. В прошлом матче «Барыс» дома разгромил омский «Авангард» со счётом 5:1. Встреча состоялась 28 декабря.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 декабря 2023, суббота. 11:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
5 : 1
Трактор
Челябинск
1:0 Шестаков (Оберг) – 08:18 (4x5)     2:0 Скленичка (Шестаков) – 09:24 (5x4)     3:0 Червены (Камара) – 16:39 (5x5)     4:0 Камара (Старченко, Рымарев) – 23:12 (5x3)     4:1 Сошников (Дер-Аргучинцев, Бурдасов) – 48:12 (5x4)     5:1 Шестаков (Старченко) – 51:18 (5x5)    
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