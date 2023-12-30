«Барыс» одержал вторую победу подряд с крупным счётом, разгромив «Трактор»

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались казахстанский «Барыс» и челябинский «Трактор». Команды играли на стадионе «Барыс-Арена» в Астане (Казахстан). «Барыс» одержал победу со счётом 5:1 (3:0, 1:0, 1:1).
В первом периоде в составе хозяев отличились Аркадий Шестаков, Давид Скленичка и Рудольф Червены. Во второй двадцатиминутке Энтони Камара забросил четвёртую шайбу «Барыса». На 49-й минуте в большинстве Никита Сошников отыграл одну шайбу «Трактора». Но уже через несколько минут Аркадий Шестаков оформил дубль и восстановил разницу в счёте — 5:1.
Казахстанский клуб прервал серию побед «Трактора» из трёх игр. В прошлом матче «Барыс» дома разгромил омский «Авангард» со счётом 5:1. Встреча состоялась 28 декабря.
- 30 декабря 2023
-
13:35
-
13:32
-
13:25
-
13:10
-
13:07
-
13:00
-
12:45
-
12:20
-
12:14
-
12:08
-
11:55
-
11:51
-
11:39
-
11:30
-
11:19
-
11:05
-
10:40
-
10:28
-
10:10
-
10:02
-
09:50
-
09:41
-
09:32
-
09:24
-
09:15
-
09:01
-
09:00
-
08:59
-
08:44
-
08:38
-
08:38
-
08:10
-
08:09
-
07:50
-
07:23