Форвард «Ак Барса» Кирилл Семёнов достиг отметки в 600 матчей в КХЛ

Нападающий казанского «Ак Барса» Кирилл Семёнов проводит 600-й матч в Континентальной хоккейной лиге.

В эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречаются «Ак Барс» и уфимский «Салават Юлаев». Команды играют на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани. После двух периодов впереди хозяева — 2:0. В первом периоде в составе «Ак Барса» дубль оформил нападающий Дмитрий Кателевский.

29-летний Кирилл Семёнов в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги провёл 45 матчей, в которых забросил восемь шайб и оформил 16 результативных передач. Ранее Семёнов выступал за омский «Авангард» и новокузнецкий «Металлург». Кроме этого, в 2021 году он находился в системе клуба Национальной хоккейной лиги «Торонто Мейпл Лифс».